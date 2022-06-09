Как раса, пол и положение в обществе влияют на ваши мечты о будущем

Как раса, пол и положение в обществе влияют на ваши мечты о будущемРассказали социологи
В ходе большого исследовательского проекта команда американских учёных опросила более 270 человек, проживающих в США. В течение девяти месяцев эксперты узнавали о мечтах людей из разных социальных слоёв, разной расы и разного пола. Также все участники находились на различных жизненных этапах: они были недавними иммигрантами, молодожёнами, молодыми родителями и т.п.
Оказалось, что окружающая среда сильно влияет на представление человека о мечте. Например, на неё оказывают влияние бедность, безработица, медицинские диагнозы.
Также выяснилось, что женщины и мужчины мечтают о разном. Женщины чаще, чем представители мужского пола, говорили о создании семьи, рождении детей, поддержании длительных отношений, улучшении своей внешности. Мужчины же чаще женщин признавались, что их мечта - слава, богатство, приключения, власть. Кроме того, женщины в целом были более оптимистичны, когда говорили о мечтах, и называли больше вариантов, были больше привержены своим мечтам.
Что касается расы, то меньше остальных верили в осуществлении своей мечты латиноамериканцы. Среди них была только примерно половина тех, кто считал, что их мечты реалистичны, а всего 41 процент был уверен, что их мечты сбудутся с вероятностью 70 процентов и выше.
Среди азиатских участников все утвердительно ответили на вопрос о реалистичности мечты, а среди темнокожих - 80 процентов. Белые люди и представители других рас находились в промежутке между двумя указанными выше расами. Также более двух третей представителей всех этих рас считали, что имеют 70-процентный шанс на осуществление мечты.
Эксперты полагают, что мнение о реалистичности мечтаний формируется у людей в зависимости от того, в какой культуре они воспитывались и какие наставления слышали. Среди латиноамериканских участников, например, большинство (60 процентов) говорили о негативных установках вроде «колода сложена» и «чем выше люди поднимаются, тем сильнее они падают».
Играет большую роль и социальное положение человека. Опрошенные, которые намеревались осуществить свои мечты, находились в лучшем положении, чем остальные. Например, бедный пожилой мужчина, мечтающий стать президентом, не планировал этого добиваться, а состоятельный старшеклассник, который мечтал выучить все языки в мире, уже занимался этим.
То есть чем вы богаче изначально и чем разнообразнее ваши мечты, тем больше шансов, что эти мечты вы всё-таки воплотите в жизнь и не откажитесь от них.