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Как раса, пол и положение в обществе влияют на ваши мечты о будущем

Рассказали социологи
Результаты масштабного исследования, проведённого в США, показывают, что на самом деле наши мечты зависят от нескольких факторов. Поэтому вряд ли можно утверждать, что человек может стать кем угодно. Об этих факторах пишет издание The Conversation.
Как раса, пол и положение в обществе влияют на ваши мечты о будущем

В ходе большого исследовательского проекта команда американских учёных опросила более 270 человек, проживающих в США. В течение девяти месяцев эксперты узнавали о мечтах людей из разных социальных слоёв, разной расы и разного пола. Также все участники находились на различных жизненных этапах: они были недавними иммигрантами, молодожёнами, молодыми родителями и т.п.

Оказалось, что окружающая среда сильно влияет на представление человека о мечте. Например, на неё оказывают влияние бедность, безработица, медицинские диагнозы.

Также выяснилось, что женщины и мужчины мечтают о разном. Женщины чаще, чем представители мужского пола, говорили о создании семьи, рождении детей, поддержании длительных отношений, улучшении своей внешности. Мужчины же чаще женщин признавались, что их мечта - слава, богатство, приключения, власть. Кроме того, женщины в целом были более оптимистичны, когда говорили о мечтах, и называли больше вариантов, были больше привержены своим мечтам.

Как раса, пол и положение в обществе влияют на ваши мечты о будущем

Что касается расы, то меньше остальных верили в осуществлении своей мечты латиноамериканцы. Среди них была только примерно половина тех, кто считал, что их мечты реалистичны, а всего 41 процент был уверен, что их мечты сбудутся с вероятностью 70 процентов и выше.

Среди азиатских участников все утвердительно ответили на вопрос о реалистичности мечты, а среди темнокожих - 80 процентов. Белые люди и представители других рас находились в промежутке между двумя указанными выше расами. Также более двух третей представителей всех этих рас считали, что имеют 70-процентный шанс на осуществление мечты.

Эксперты полагают, что мнение о реалистичности мечтаний формируется у людей в зависимости от того, в какой культуре они воспитывались и какие наставления слышали. Среди латиноамериканских участников, например, большинство (60 процентов) говорили о негативных установках вроде «колода сложена» и «чем выше люди поднимаются, тем сильнее они падают».

Играет большую роль и социальное положение человека. Опрошенные, которые намеревались осуществить свои мечты, находились в лучшем положении, чем остальные. Например, бедный пожилой мужчина, мечтающий стать президентом, не планировал этого добиваться, а состоятельный старшеклассник, который мечтал выучить все языки в мире, уже занимался этим.

То есть чем вы богаче изначально и чем разнообразнее ваши мечты, тем больше шансов, что эти мечты вы всё-таки воплотите в жизнь и не откажитесь от них.

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