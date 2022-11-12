Как распознать болезнь Альцгеймера до появления симптомов

В исследовании участвовали 1325 человек. В начале наблюдений у них не было никаких когнитивных нарушений. Используя ПЭТ-сканирование, учёные установили уровень тау-белков и бета-амилоидов в мозге участников.

Анализ показал, что если такие белки наблюдаются, то риск развития болезни Альцгеймера повышается в 20-40 раз. Развитие деменции занимает 10-20 лет до первых симптомов.

Открытие может помочь диагностировать проблемы намного раньше, а значит увеличит вероятность справиться с болезнью.