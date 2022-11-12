Наука и технологии
12:49, 12 ноября 2022
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Как распознать болезнь Альцгеймера до появления симптомов

Но без докторов тут не обойтись, конечно

Учёные из Лундского университета в Швеции нашли способ определять болезнь Альцгеймера ещё до того, как у пациентов появятся какие-то симптомы.

Как распознать болезнь Альцгеймера до появления симптомов

В исследовании участвовали 1325 человек. В начале наблюдений у них не было никаких когнитивных нарушений. Используя ПЭТ-сканирование, учёные установили уровень тау-белков и бета-амилоидов в мозге участников.

Анализ показал, что если такие белки наблюдаются, то риск развития болезни Альцгеймера повышается в 20-40 раз. Развитие деменции занимает 10-20 лет до первых симптомов.

Открытие может помочь диагностировать проблемы намного раньше, а значит увеличит вероятность справиться с болезнью.

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