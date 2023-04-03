Как рассказы о вреде сахара влияют на ваш мозг

В эксперименте участвовали 45 здоровых людей. Им показывали разные товары: с сахаром, без сахара и несъедобные. Участники выбирали максимальную сумму, которую они готовы заплатить за каждый товар. Затем им включали рассказ диетолога о 13 рисках для здоровья, связанных с потреблением сахара. После этого участники снова оценивали те же товары.

На каждом этапе с помощью ЭЭГ записывались данные об электрической активности мозга участников. Выяснилось, что после прослушивания речи врача активность мозга в ответ на стимулы стала интенсивнее. Это значит, что участники принимали более обдуманные решения о покупке съедобных товаров и по-другому оценивали их. Кроме того, участники стали готовы платить меньше за товары с сахаром, чем до лекции.

Учёные делают вывод, что лекции о ЗОЖ действительно работают и могут быть использованы для формирования здорового питания и предотвращения заболеваний.