Наука и технологии
13:07, 25 марта 2023
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Как растения могут месяцами обходиться без воды

Ответ кроется в их геноме

Некоторые растения могут месяцами обходиться без воды, а после небольшого ливня снова зеленеть. Как так происходит - объясняет недавнее исследование. Скорее всего, эта способность является следствием целой цепочки генов.

Как растения могут месяцами обходиться без воды

Фото: Unsplash

В своем исследовании ученые внимательно изучили “воскрешающее” растение Craterostigma plantagineum: во время засухи можно подумать, что растение погибло, однако достаточно небольшого количества воды, чтобы оживить растение. Ученые проанализировала полный геном Craterostigma plantagineum. Большинство животных имеют по две копии каждой хромосомы - одна от матери, другая от отца - у Craterostigma их восемь. Таким образом, если ген присутствует в восьми копиях, то в принципе он “может быть прочитан в четыре раза быстрее”, пишут ученые.

У Craterostigma некоторые гены, связанные с повышенной устойчивостью к засухе, таким образом быстро включаются под действием света и защищают от окислительного стресса во время засухи.

Они встречаются в большом количестве копий у всех засухоустойчивых видов. Поэтому они, предположительно, могут использовать обширную сеть генов, которые они могут быстро активировать в случае засухи.

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