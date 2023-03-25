Как растения могут месяцами обходиться без воды

В своем исследовании ученые внимательно изучили “воскрешающее” растение Craterostigma plantagineum: во время засухи можно подумать, что растение погибло, однако достаточно небольшого количества воды, чтобы оживить растение. Ученые проанализировала полный геном Craterostigma plantagineum. Большинство животных имеют по две копии каждой хромосомы - одна от матери, другая от отца - у Craterostigma их восемь. Таким образом, если ген присутствует в восьми копиях, то в принципе он “может быть прочитан в четыре раза быстрее”, пишут ученые.

У Craterostigma некоторые гены, связанные с повышенной устойчивостью к засухе, таким образом быстро включаются под действием света и защищают от окислительного стресса во время засухи.

Они встречаются в большом количестве копий у всех засухоустойчивых видов. Поэтому они, предположительно, могут использовать обширную сеть генов, которые они могут быстро активировать в случае засухи.