Как разоблачить лжеца по науке

Суть в том, что врать — занятие, требующее когнитивного усилия. А если нагрузить мозг дополнительными задачами, он, в теории, начнёт справляться со всем хуже. Однако надо учитывать некоторые вещи. Например, второстепенная задача должна рассматриваться как важная для лжеца, иначе он отдаст предпочтение вранью.

«Наше исследование показало, что правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, если лжецам предоставляется хорошая возможность подумать, что сказать. Когда возможности подумать становится меньше, правда часто звучит более правдоподобно, чем ложь», — пояснили исследователи.

Они провели эксперимент. 164 добровольца высказали свое мнение на социальные темы в новостях, а затем разделились на две группы для фиктивных интервью. Им было приказано либо говорить правду о своих взглядах, либо лгать о них. Эти две группы были далее разделены на три. Одной дали второе задание и сказали, что оно важно для прохождения собеседования, второй — тоже дали второе задание, но не сказали, насколько оно важно, а третьей не дали второго задания. Результаты совпали с тем, что ожидали исследователи.