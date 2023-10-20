Как развивается 3D-печать органов и когда ждать печень по-заказу

Как развивается 3D-печать органов и когда ждать печень по-заказуТочно ответить вам вряд ли смогут, но прогресс заметный
Изначально ориентированная на лечение заболеваний и ликвидацию последствий травм, регенеративная медицина открывает перспективы для продления жизни человека и борьбы с последствиями старения в будущем. Одной из наиболее интересных перспектив является 3D-печать органов, хотя мы еще не достигли этой цели.
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Концепция предполагает создание цифровых моделей органов с помощью МРТ и КТ, а затем сбор клеток конкретного пациента для использования в процессе печати. Эти клетки культивируются для получения необходимого «биочернила». Затем на 3D-печати создается коллагеновая матрица, которая служит каркасом для роста живых клеток. После имплантации органа коллагеновая матрица постепенно рассасывается, и на ее место приходят живые клетки.
Хотя технология еще не достигла той стадии, когда можно будет регулярно пересаживать полностью функциональные 3D-печатные органы, она активно используется для исследований и тестирования лекарственных препаратов.
Потенциально эти исследования могут спасти около 900 тыс жизней в год, позволяя создавать бесконечное количество органов для трансплантации, что в конечном итоге снизит затраты по сравнению с традиционной трансплантацией органов.
Коммерческие компании, такие как Organovo, добились значительных успехов в области биопечати, предлагая модели для изучения заболеваний и исследования участия генов.
По мере развития технологий и коммерческого применения 3D-печать для замены органов может стать более доступной и практичной в будущем, но пока рано говорить о сроках.
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