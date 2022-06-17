Как религиозная секта "захватила" одно из подразделений Google

В крошечном городке в предгорьях Сьерра-Невады религиозная организация под названием "Братство друзей" создала сложный комплекс площадью 1200 акров, полный произведений искусства и витиеватой архитектуры. Религиозная секта, которая верит, что высшее сознание может быть достигнуто путем приобщения к изящным искусствам и культуре, также закрепилась в бизнес-подразделении Google.

Согласно иску, поданному Кевином Ллойдом, 34-летним бывшим видеопродюсером Google, 12 членов Братства и их близкие родственники работают в Google Developer Studio.

Многие другие члены Братства работали на мероприятиях компании, занимались регистрацией, фотографировали, играли музыку, делали массаж и подавали вино. Для этих мероприятий Google регулярно покупал вино на винодельне Oregon House, принадлежащей одному из членов братства, говорится в иске.

Ллойд утверждает, что в прошлом году его уволили за то, что он жаловался на влияние религиозной секты. В его иске также названа компания Advanced Systems Group (ASG), которая и направила Ллойда в Google в качестве подрядчика. Большинство сотрудников Google Developer Studio пришли в команду через ASG в качестве подрядчиков, включая многих членов Братства. Иск, который Ллойд подал в Высший суд Калифорнии, обвиняет Google и ASG в нарушении трудового законодательства Калифорнии, которое защищает работников от дискриминации. Дело находится на стадии рассмотрения.