Как решение Imgur о запрете порно «разрушит» большую часть Интернета

Как решение Imgur о запрете порно «разрушит» большую часть ИнтернетаПострадают не только порно-сайты
Imgur, популярный сервис хостинга изображений, объявил, что со следующего месяца он будет удалять откровенные или порнографические изображения, а также анонимно загруженные изображения. Но есть проблема: это вызовет нарушения в работе многих сайтов, потому что они полагались на Imgur, как на основной хостинг изображений.
Ожидается, что этот шаг вызовет проблемы с непрерывностью работы сайтов в Интернете, поскольку Imgur широко использовался для размещения миллионов фотографий, на которые давались ссылки, которые вставлялись или использовались в других местах.
Многие из этих фотографий были загружены людьми, которые не создавали учетных записей. Imgur особенно популярен в качестве хостинга для Reddit, являющимся одним из самых популярных онлайн-форумов в мире, что означает, что содержание старых постов может внезапно исчезнуть.
Этот шаг также нарушит встраивание фотографий в различные сообщения на форумах и в блогах по всему Интернету.