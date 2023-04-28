Как решение Imgur о запрете порно «разрушит» большую часть Интернета

Ожидается, что этот шаг вызовет проблемы с непрерывностью работы сайтов в Интернете, поскольку Imgur широко использовался для размещения миллионов фотографий, на которые давались ссылки, которые вставлялись или использовались в других местах.

Многие из этих фотографий были загружены людьми, которые не создавали учетных записей. Imgur особенно популярен в качестве хостинга для Reddit, являющимся одним из самых популярных онлайн-форумов в мире, что означает, что содержание старых постов может внезапно исчезнуть.

Этот шаг также нарушит встраивание фотографий в различные сообщения на форумах и в блогах по всему Интернету.