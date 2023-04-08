Как роботы открыли десятки новых морских существ

С помощью камер и захватов, напоминающих клешни, ДУА смогли собрать образцы и кадры, которые помогут ученым лучше понять “тайны океана”.

Одним из видов подводных роботов, набирающих популярность, является биомиметический робот, который черпает вдохновение из дикой природы, имитируя биологическую структуру животных. Такие роботы особенно эффективны для подводных исследований, где механика движения сильно отличается от сухопутной. Например, исследователи из Сычуаньского университета в Китае разрабатывают биомиметического робота, похожего на раковины моллюсков и имеющий механику движения рыб.

Помимо открытия новых видов и решения проблемы загрязнения океана, подводные роботы также используются для совершения исторических открытий. Археологи используют роботов для исследования археологических объектов, которые находятся слишком глубоко или слишком опасны для водолазов.

Поскольку 91% глубоководных океанических видов остаются неизученными, использование подводных роботов в исследовании океана имеет большое значение.