Как российские власти поддержат айтишников

Наука и технологии
Вчера в 22:48
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Как российские власти поддержат айтишниковМинцифры предложило меры
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал Минцифры поручение подготовить пакет мер поддержки IT-отрасли в стране. Ведомство уже подготовило перечень первоочередных мер.
По информации СМИ, вот что предлагает Минцифры:
- распространить действующие налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания допуслуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнёрских отечественных IT-продуктов;
- освободить на следующие три года всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании от уплаты налога на прибыль, а также освободить эти компании от проверок;
- предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;
- предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний на время их работы в этих компаниях;
- ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных IT-специалистов;
- предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT- продуктов;
- обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;
- создать «зеркало» репозитория открытого ПО «GitHub».
Источник: Российская газета