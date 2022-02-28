Как российские власти поддержат айтишников

По информации СМИ, вот что предлагает Минцифры:

распространить действующие налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания допуслуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнёрских отечественных IT-продуктов;

освободить на следующие три года всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании от уплаты налога на прибыль, а также освободить эти компании от проверок;

предоставить всем сотрудникам IT-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;

предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников IT-компаний на время их работы в этих компаниях;

ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных IT-специалистов;

предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT- продуктов;

обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;

создать «зеркало» репозитория открытого ПО «GitHub».