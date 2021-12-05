Как Россия и другие страны будут отражать нападение Украины на Донбасс

Как Россия и другие страны будут отражать нападение Украины на ДонбассОбъясняет «Лайф»
Сейчас уже 125 тысяч военнослужащих Украины находятся недалеко от границы донбасских республик. Некоторые части этой армии в течение суток выйдут на границу с Россией.
По словам руководителя ДНР Дениса Пушилина, они стараются сделать всё, чтобы должным образом отразить нападение. В то же время при необходимости они могут обратиться за помощью к РФ и Белоруссии.
Автор полагает, что все документы, согласно которым РФ будет защищать Донбасс, будут готовы заранее. Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, российская сторона в случае необходимости защиты ДНР будет применять авиацию, а не сухопутные войска. В то же время, добавляет специалист, все шаги, связанные с учениями по защите Донбасса, сделаны Россией с целью предотвращения возникновения военного конфликта.
Помимо этого, действия Украины способны привести к признанию Россией ЛНР и ДНР независимыми республиками. Объясняется это тем, что уже сейчас на данной территории проживают примерно 700 тысяч граждан РФ.
Публицист Борис Рожин считает, что Россия также способна провести в ответ на нападение украинских войск операцию, подобную Операции по принуждению к миру (2008 год, Грузия). В частности, у границ народных республик можно будет расположить примерно 30-40 тысяч личного состава (с приданной техникой).
Принять участие в защите Донбасса может и Белоруссия. Об этом сказал президент страны Александр Лукашенко.
Как полагает политолог Марат Баширов, Белоруссия и Россия способны ввести в Донбассе бесполётную зону - над линией разграничения и территорией народных республик. Также белорусская сторона может передавать разведывательные данные, а также отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса. В то же время эксперт сказал, что всё же сценарий 2008 года вряд ли повторится, поскольку за прошедшее время многое поменялось.