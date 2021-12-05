Как Россия и другие страны будут отражать нападение Украины на Донбасс

Сейчас уже 125 тысяч военнослужащих Украины находятся недалеко от границы донбасских республик. Некоторые части этой армии в течение суток выйдут на границу с Россией.

По словам руководителя ДНР Дениса Пушилина, они стараются сделать всё, чтобы должным образом отразить нападение. В то же время при необходимости они могут обратиться за помощью к РФ и Белоруссии.

Автор полагает, что все документы, согласно которым РФ будет защищать Донбасс, будут готовы заранее. Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, российская сторона в случае необходимости защиты ДНР будет применять авиацию, а не сухопутные войска. В то же время, добавляет специалист, все шаги, связанные с учениями по защите Донбасса, сделаны Россией с целью предотвращения возникновения военного конфликта.