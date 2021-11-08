Как Россия усилит противовоздушную оборону Крыма

При этом на южных рубежах России уже развёрнута достаточно мощная система ПВО. Там стоят ракетные системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Тем не менее к заступлению на боевое дежурство готовятся и расчёты новейших комплексов С-350.

Эта система может перехватывать как аэродинамические цели, в том числе самолёты, крылатые ракеты, так и баллистические. Комплекс способен уничтожать угрозы на предельной дальности — около 60 километров. С-350 может одновременно обстреливать более 16 целей. Например после уничтожения угроз в дальней зоне у комплекса есть время для нового залпа.