Как Россия усилит противовоздушную оборону Крыма

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Как Россия усилит противовоздушную оборону КрымаНа боевую службу заступают новые комплексы
Стало известно, что Россия усилит противовоздушную обороны южных границ страны, в том числе полуострова Крым, новыми зенитными комплексами С-350 «Витязь».
При этом на южных рубежах России уже развёрнута достаточно мощная система ПВО. Там стоят ракетные системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Тем не менее к заступлению на боевое дежурство готовятся и расчёты новейших комплексов С-350.
Эта система может перехватывать как аэродинамические цели, в том числе самолёты, крылатые ракеты, так и баллистические. Комплекс способен уничтожать угрозы на предельной дальности — около 60 километров. С-350 может одновременно обстреливать более 16 целей. Например после уничтожения угроз в дальней зоне у комплекса есть время для нового залпа.
Источник: Российская газета