Как россияне перестали волноваться и начали чаще смотреть фильмы и сериалы в интернете

В частности, в анализ был включены сервисы «Кинопоиск HD», «Иви», Movix, KION, more.tv, START, Wink, PREMIER, Okko и Amediateka.

Оказалось, что в декабре 2022 года среднее количество пользователей онлайн-кинотеатров увеличилось на 7,6% по сравнению с декабрём 2021 года. Что касается среднего количества дней, которое человек провёл в сервисах, то к декабрю 2022 года был зафиксирован значительный прирост. Так, в декабре 2021 года на одного клиента «Дом.ру» приходилось 2,40 дня, а через год — уже 4,91 дня. То есть за 2022-й год частота посещений онлайн-кинотеатров увеличилась в два раза. И это несмотря на отказ многих поставщиков контента сотрудничать с российскими компаниями.