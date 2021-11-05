Как рыбы ухаживают за своим телом

Авторы новой научной работы анализировали видеозаписи, на которых попали различные рыбы и акулы. Некоторые ролики сделали подводные дроны. Всего учёные зафиксировали 47 эпизодов, когда рыбы тёрлись об акул. Это делали 12 видов рыб. Об других акул тёрлись даже сами акулы — шёлковые. Иногда этим занимались до 100 рыб за раз.

Учёные предполагают, что рыбы делают это, чтобы избавиться от наружных паразитов. Также акулы могут выступать как отшелушиватели: у рыб убирается старая чешуя ради роста новой.

Акулы же выбраны, скорее всего, потому, что они покрыты так называемыми кожными зубчиками (dermal denticles).