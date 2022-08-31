Как сахар нарушает работу кишечных бактерий, вызывая ожирение и диабет

Новые результаты также показывают, как именно определенные кишечные бактерии могут защищать от вредного воздействия диеты с высоким содержанием жиров, и как диетический сахар может нарушить эти защитные механизмы.

В новом исследовании ученые сначала изучили, как диета с высоким содержанием жира и сахара влияет на микробиом мышей, обратив внимание на особый вид иммунных клеток. Называемые Th17, эти иммунные клетки являются специализированным подмножеством Т-клеток, которые помогают защитить кишечник от определенных патогенных бактерий. Низкий уровень клеток Th17 был связан с метаболическими заболеваниями и воспалительными состояниями.

Что же произошло с клетками Th17 в кишечнике мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жира и сахара? У животных быстро развивались некоторые признаки метаболического заболевания (увеличение веса, непереносимость глюкозы), а также наблюдалось уменьшение количества клеток Th17 в кишечнике.

Исследователи также обнаружили, что снижение уровня Th17 связано с изменениями микробиома кишечника, вызванными диетой. Бактерии способствующие развитию Th17, были заменены другими видами кишечных бактерий. И именно сахар, в частности, увеличивал популяцию вредных кишечных бактерий, которые в конечном итоге снижали уровень Th17.

По словам авторов работы, до тех пор, пока у животных сохранялся высокий уровень кишечных бактерий, известных как стимулирующие Th17, жирная диета не приводила к негативным метаболическим последствиям. Однако любые метаболические преимущества, полученные в результате исключения сахара из рациона мышей, были очевидны только в присутствии кишечных бактерий, стимулирующих Th17. Без этого конкретного микробного состава животные на скорректированной диете с высоким содержанием жира и низким содержанием сахара по-прежнему набирали вес и развивали метаболический синдром.

"Это говорит о том, что некоторые популярные диетические меры, такие как минимизация сахара, могут работать только у людей, имеющих определенные популяции бактерий в своей микробиоте", - добавили авторы работы.

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