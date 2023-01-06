Как сахар влияет на здоровье почек

Как пояснили учёные, поглощение сахара — это то, что почки делают постоянно. Исследователи обнаружили, что увеличение потребления сахара вызывает рост кист. Когда авторы использовали препараты, которые блокируют абсорбцию сахара в почках, это блокировало рост.

Работает даёт исследователям больше информации о том, как образуются кисты в органоидах, и это открытие необходимо будет проверить в дальнейшем в естественных условиях. Кроме того, тот факт, что уровень сахара способствует развитию кисты, указывает на новые потенциальные терапевтические возможности.