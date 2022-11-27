Как сахарозаменители влияют на риск смерти от рака

Исследователи проанализировали данные американцев за 1988-1994 и 1999-2018 годы. Оказалось, что аспартам или сахарин не увеличивает риск смерти от рака у взрослых, с поправкой на возраст, пол, расу/этническую принадлежность, образование, статус курения, потребления алкоголя, уровня физической активности и ИМТ.

В целом, исследование показало, что смертность от рака растет с возрастом и при курении, но падает при росте физической активности.