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Как санкции против России отразились на астронавтах МКС

Да и вообще на сотрудничестве в рамках этого важного проекта
Хотя работа Международной космической станции (МКС) продолжается без «серьёзных перерывов», санкции против России начинают сказываться на некоторых видах деятельности, заявили советники NASA по безопасности.
Как санкции против России отразились на астронавтах МКС

В NASA признали, что космическое партнёрство испытывает на себе влияние экономических санкций в отношении России. Они создали среду, в которой «становятся очевидными некоторые административные трудности»

Так например, ограничились возможности для поездок, поскольку авиакомпании сокращают или приостанавливают полёты в Москву. Кредитные карты трудно или невозможно использовать. Также некоторые сотрудники NASA добровольно уехали из России, что вынудило агентство «управлять персоналом более жёстко, чем в прошлом». Санкции также оказывают «периферийное влияние» на вклад России в партнёрство на МКС. В качестве примера сотрудники NASA привели приостановку Microsoft поддержки продуктов в РФ.

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