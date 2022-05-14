Как санкции против России отразились на астронавтах МКС

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Как санкции против России отразились на астронавтах МКСДа и вообще на сотрудничестве в рамках этого важного проекта
Хотя работа Международной космической станции (МКС) продолжается без «серьёзных перерывов», санкции против России начинают сказываться на некоторых видах деятельности, заявили советники NASA по безопасности.
В NASA признали, что космическое партнёрство испытывает на себе влияние экономических санкций в отношении России. Они создали среду, в которой «становятся очевидными некоторые административные трудности»
Так например, ограничились возможности для поездок, поскольку авиакомпании сокращают или приостанавливают полёты в Москву. Кредитные карты трудно или невозможно использовать. Также некоторые сотрудники NASA добровольно уехали из России, что вынудило агентство «управлять персоналом более жёстко, чем в прошлом». Санкции также оказывают «периферийное влияние» на вклад России в партнёрство на МКС. В качестве примера сотрудники NASA привели приостановку Microsoft поддержки продуктов в РФ.