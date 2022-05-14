Как санкции против России отразились на астронавтах МКС

В NASA признали, что космическое партнёрство испытывает на себе влияние экономических санкций в отношении России. Они создали среду, в которой «становятся очевидными некоторые административные трудности»

Так например, ограничились возможности для поездок, поскольку авиакомпании сокращают или приостанавливают полёты в Москву. Кредитные карты трудно или невозможно использовать. Также некоторые сотрудники NASA добровольно уехали из России, что вынудило агентство «управлять персоналом более жёстко, чем в прошлом». Санкции также оказывают «периферийное влияние» на вклад России в партнёрство на МКС. В качестве примера сотрудники NASA привели приостановку Microsoft поддержки продуктов в РФ.