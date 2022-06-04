Как сделать, чтобы ожирение не привело к диабету? Учёные, кажется, нашли ответ

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Как сделать, чтобы ожирение не привело к диабету? Учёные, кажется, нашли ответОбнаружили важный внутренний фактор
Исследователи из Университета штата Орегон поняли, почему у одних пациентов с ожирением развивается диабет второго типа, а у других — нет. Это позволит создать новый метод профилактики болезни.
Диабет второго типа — хроническое заболевание, влияющее на то, как организм усваивает глюкозу, важнейший вид сахара. Этот тип диабета часто связан с ожирением. Учёные хотели узнать, какие факторы играют роль в развитии болезни.
Оказалось, что есть определённый тип кишечных микробов, которые позволяют образовываться белой жировой ткани, содержащей макрофагов, связанных с инсулинорезистентностью. Учёные пояснили, что лечение, модифицирующее кишечную микробиоту пациента так, чтобы воздействовать на инсулинорезистентные макрофаги жировой ткани, может стать новой терапевтической стратегией для диабета второго типа.
Источник:Medical Xpress
Автор:Ксения МурашеваТеги: