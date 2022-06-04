Как сделать, чтобы ожирение не привело к диабету? Учёные, кажется, нашли ответ

Диабет второго типа — хроническое заболевание, влияющее на то, как организм усваивает глюкозу, важнейший вид сахара. Этот тип диабета часто связан с ожирением. Учёные хотели узнать, какие факторы играют роль в развитии болезни.

Оказалось, что есть определённый тип кишечных микробов, которые позволяют образовываться белой жировой ткани, содержащей макрофагов, связанных с инсулинорезистентностью. Учёные пояснили, что лечение, модифицирующее кишечную микробиоту пациента так, чтобы воздействовать на инсулинорезистентные макрофаги жировой ткани, может стать новой терапевтической стратегией для диабета второго типа.