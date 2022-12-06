Как сделать, чтобы в шумном ресторане слышно было всех. Учёные выяснили

22:44, 06 декабря 2022
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Как сделать, чтобы в шумном ресторане слышно было всех. Учёные выяснилиНужно понимать акустику
В переполненном ресторане посетители обычно разговаривают со своими спутниками, и звуки их разговора отражаются от стен, создавая фоновый шум. Каждый отдельный говорящий хочет, чтобы его услышали, поэтому в итоге говорит немного громче, что лишь увеличивает общий шум. Что с этим делать?
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Явление, при котором человек непроизвольно повышает громкость условиях шума, называется эффектом Ломбарда. Учёные отметили, что понимание акустики и изменение звукопоглощающих свойств стен в пространстве может свести к минимуму этот эффект.
Также исследователь заявил, что в таких условиях можно попытаться наоборот говорить потише. «Затем, когда это не сработает, идите домой и дайте отдохнуть ушам», — иронично добавил он.