Как сделать, чтобы в шумном ресторане слышно было всех. Учёные выяснили

Явление, при котором человек непроизвольно повышает громкость условиях шума, называется эффектом Ломбарда. Учёные отметили, что понимание акустики и изменение звукопоглощающих свойств стен в пространстве может свести к минимуму этот эффект.

Также исследователь заявил, что в таких условиях можно попытаться наоборот говорить потише. «Затем, когда это не сработает, идите домой и дайте отдохнуть ушам», — иронично добавил он.