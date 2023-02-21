Как сделать идеальный блинчик, согласно науке

По его словам, хитрость в приготовлении толстых, пышных панкейков заключается в добавлении в тесто как кислоты (например, лимонного сока), так и щелочи (бикарбонат соды). Эти вещества вступают в реакцию и дают желаемый эффект.

А вот взбивать тесто слишком долго профессор не рекомендует. Это заставит нити глютена в муке соединяться, что сделает блинчики «резиновыми». Масло также поможет панкейкам стать коричневыми — в игру вступит процесс, известный как реакция Майяра. Если же добавить в тесто больше молока, то блинчики будут меньше пригорать.

Жарить же их нужно с небольшим количеством масла и на умеренном огне.