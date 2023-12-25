Как сделать так, чтобы с живой ёлки не осыпались иголки

Настоящая рождественская ель лучше искусственной по всем параметрам, кроме одного. И это то, что она очень быстро теряет иголки.

Прежде всего, для того чтобы живая ёлка стояла как можно дольше, у неё должен быть доступ к воде. Но она должна быть именно тёплой.