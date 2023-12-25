Как сделать так, чтобы с живой ёлки не осыпались иголки

03:45, 25 декабря 2023
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Как сделать так, чтобы с живой ёлки не осыпались иголкиЭтот способ очень простой, но эффективный
Рождественская ёлка имеет один серьёзный недостаток: у неё опадают иголки. Однако для решения этой проблемы нужно всего лишь добавить в воду, где стоит дерево, два компонента.
Настоящая рождественская ель лучше искусственной по всем параметрам, кроме одного. И это то, что она очень быстро теряет иголки.
Прежде всего, для того чтобы живая ёлка стояла как можно дольше, у неё должен быть доступ к воде. Но она должна быть именно тёплой.
Помимо этого, в воду, в которой стоит ёлка, нужно бросить медные монеты. Благодаря этому в воде не будут образовываться водоросли, вредные бактерии, грибки.
Также добавьте обязательно в воду сахар и соль. Данная смесь будет действовать как натуральное удобрение и замедлит опадение иголок с ёлки.
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