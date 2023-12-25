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Наука и технологии
03:45, 25 декабря 2023
1 мин.

Как сделать так, чтобы с живой ёлки не осыпались иголки

Этот способ очень простой, но эффективный

Рождественская ёлка имеет один серьёзный недостаток: у неё опадают иголки. Однако для решения этой проблемы нужно всего лишь добавить в воду, где стоит дерево, два компонента.

Настоящая рождественская ель лучше искусственной по всем параметрам, кроме одного. И это то, что она очень быстро теряет иголки.

Прежде всего, для того чтобы живая ёлка стояла как можно дольше, у неё должен быть доступ к воде. Но она должна быть именно тёплой.

Как сделать так, чтобы с живой ёлки не осыпались иголки
© Flickr

Помимо этого, в воду, в которой стоит ёлка, нужно бросить медные монеты. Благодаря этому в воде не будут образовываться водоросли, вредные бактерии, грибки.

Также добавьте обязательно в воду сахар и соль. Данная смесь будет действовать как натуральное удобрение и замедлит опадение иголок с ёлки.

Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#праздники
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#Новый год
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#рождество
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