Как сделать вакцинацию эффективнее? Хорошо поспать

Оказалось, что если спать менее шести часов ночью, то вырабатывается значительно меньше антител после прививки. По словам исследователей, дефицит иммунного ответа в этом случае эквивалентен ослаблению иммунитета через два месяца.

Также выяснилось, что плохой сон уменьшает выработку антител у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет больше, чем у людей старше 65 лет.