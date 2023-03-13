Как сделать вакцинацию эффективнее? Хорошо поспать

22:01, 13 марта 2023
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Как сделать вакцинацию эффективнее? Хорошо поспатьНе менее шести часов
Новое исследование предполагает, что хороший ночной сон повышает эффективность вакцинации. Учёные надеются, что полученные результаты дадут людям некоторый контроль над своим иммунитетом.
Фото: Unsplash
Оказалось, что если спать менее шести часов ночью, то вырабатывается значительно меньше антител после прививки. По словам исследователей, дефицит иммунного ответа в этом случае эквивалентен ослаблению иммунитета через два месяца.
Также выяснилось, что плохой сон уменьшает выработку антител у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет больше, чем у людей старше 65 лет.