Как сэкономить бензин для фуры? Обклеить ее кузов солнечными панелями

Панели вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить грузовик энергией на расстояние до 9 000 км в год, даже в условиях относительно короткого дня и длинной шведской зимы.

Грузовик также оснащен аккумулятором, способным накапливать избыточную энергию, которая затем может быть использована для питания грузовика или продана обратно в сеть.

По мнению исследователей, грузовик, работающий на солнечной энергии, может сэкономить предприятиям до 50% расходов на топливо. Кроме того, грузовик может помочь сократить выбросы в атмосферу на 80%.

Проект финансируется шведским инновационным агентством Vinnova. Исследователи надеются, что прототип грузовика на солнечных батареях будет готов к концу этого года.