Как сэкономить бензин для фуры? Обклеить ее кузов солнечными панелями

Как сэкономить бензин для фуры? Обклеить ее кузов солнечными панелямиПроект уже разрабатывается
В рамках нового исследовательского проекта в Швеции разрабатывается грузовик, работающий на солнечных батареях, который может помочь предприятиям сэкономить деньги и снизить уровень выбросов. Грузовик, разрабатываемый группой исследователей из Уппсальского университета, компаний Eksjö Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express, Dalakraft и Scania, имеет 18-метровый прицеп, покрытый солнечными панелями.
Панели вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить грузовик энергией на расстояние до 9 000 км в год, даже в условиях относительно короткого дня и длинной шведской зимы.
Грузовик также оснащен аккумулятором, способным накапливать избыточную энергию, которая затем может быть использована для питания грузовика или продана обратно в сеть.
По мнению исследователей, грузовик, работающий на солнечной энергии, может сэкономить предприятиям до 50% расходов на топливо. Кроме того, грузовик может помочь сократить выбросы в атмосферу на 80%.
Проект финансируется шведским инновационным агентством Vinnova. Исследователи надеются, что прототип грузовика на солнечных батареях будет готов к концу этого года.