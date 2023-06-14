Как сервера одной компании могут «сломать» Интернет

Инцидент, в первую очередь затронувший облачный регион AWS US-East-1, привлек внимание пользователей, заметивших повсеместные неполадки. Amazon признала масштабы сбоя. Хотя компания заявила, что большинство проблем было решено достаточно быстро, инцидент вызвал значительные неудобства для различных организаций.

Поскольку AWS поддерживает значительную часть Интернета, предоставляя услуги по хранению и обработке данных, перебои в работе имели далеко идущие последствия. Среди пострадавших оказались приложения для ресторанов быстрого питания, в том числе для McDonald's и Taco Bell.

Хотя AWS сообщила, что многие сервисы снова работают, некоторые платформы, такие как AWS Lambda, все еще лишь возвращаются в онлайн.