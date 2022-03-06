Как сезонный грипп: россиянам рассказали про риск тяжелого течения коронавируса

Однако, по его словам, это относится только к тем, кто привился и ревакцинировался – для непривитых риски все еще остаются значительно высокими.

При этом, врачи напомнил, что прививка от коронавируса не гарантирует полной защиты от болезни, потому что вакцина защищает в первую очередь от тяжелой формы заболевания и это “один из факторов, почему мы видим более низкие в процентном отношении цифры по госпитализации при заболевании омикроном. Все-таки многие, особенно вакцинированные, болеют в более легкой форме”, — уточнил врач.

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