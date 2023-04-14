Как сильно помешают работе "МегаФона" санкции США

Как сильно помешают работе "МегаФона" санкции СШАСпойлер: не очень
Недавно "МегаФон" попал под санкции Министерства финансов США, однако компания подтвердила, что предоставление услуг мобильной связи от этого не пострадает. Оператор связи заявил, что ограничения не окажут "прямого существенного влияния" на абонентов, в том числе на тех, кто пользуется его услугами в роуминге.
Фото: МегаФон
Так, Минфин США разрешил “МегаФону” проводить операции, связанные с телекоммуникациями, включая экспорт и продажу оборудования, программного обеспечения и технологий, необходимых для предоставления услуг связи через Интернет.
Включение "МегаФона" в санкционный список пресс-служба компании назвала "необоснованным и нелогичным", компания продолжит информировать своих партнеров о том, что ограничения не распространяются на ее основную деятельность.
Несмотря на это, оператор пообещал оспорить санкции. Влияние санкций на "МегаФон" еще предстоит выяснить, но способность компании продолжать предоставлять услуги является хорошей новостью для ее абонентов.