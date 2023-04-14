Как сильно помешают работе "МегаФона" санкции США

Так, Минфин США разрешил “МегаФону” проводить операции, связанные с телекоммуникациями, включая экспорт и продажу оборудования, программного обеспечения и технологий, необходимых для предоставления услуг связи через Интернет.

Включение "МегаФона" в санкционный список пресс-служба компании назвала "необоснованным и нелогичным", компания продолжит информировать своих партнеров о том, что ограничения не распространяются на ее основную деятельность.

Несмотря на это, оператор пообещал оспорить санкции. Влияние санкций на "МегаФон" еще предстоит выяснить, но способность компании продолжать предоставлять услуги является хорошей новостью для ее абонентов.