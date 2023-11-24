Как сказать кошке, что вы её любите, чтобы она это поняла

Принимайте знаки внимания и отвечайте на них. Если кошка пристально на вас смотрит и при этом медленно моргает, то она словно пытается вас «поцеловать». Лучше всего в этом случае повторить её поведение, то есть тоже посмотреть ей в глаза и медленно поморгать. Ещё один способ выражения любви у кошек - «бодание». На этот жест лучше тоже ответить тем же.

Гладьте кошку, уделяйте ей внимание, разговаривайте с ней. Каждой кошке нравится поглаживание в разных областях: около мордочки, слева либо справа вдоль корпуса и пр. В ответ на мяуканье - просто ответьте что-нибудь кошке, поскольку ей важно знать, что человек всё слышит и что ему не всё равно.