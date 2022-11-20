Как скоро запущенный NASA корабль достигнет Луны

Цель "Артемиды-1" - подтвердить, что экипажный корабль сможет безопасно доставить астронавтов к естественному спутнику Земли.

Агентство ожидает, что "Артемида-1" достигнет Луны 21 ноября. Временами он будет пролетать на высоте чуть 130 километров над лунной поверхностью. “Мы будем проходить над некоторыми местами посадки "Аполлонов", - сказал руководитель полета Джефф Радиган. Через четыре дня NASA планирует провести второй запуск, чтобы вывести миссию на дальнюю орбиту вокруг Луны, а затем вывести космический корабль на обратную траекторию полета к Земле. Если все пойдет по плану, корабль приземлится в Тихом океане 11 декабря.