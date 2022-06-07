Как смерть или уход из семьи отца влияет на развитие девочек

Исследователи хотели узнать, почему и как стрессовые переживания в детстве влияют на половое созревание, поведение и репродуктивные функции. Учёные изучили большой набор данных о девочках, родившихся между 1936 и 1962 годами в Эстонии. Исследователи имели доступ к информации о скорости полового созревания девочек, о том, когда у них родился первый ребёнок, и об их общем репродуктивном успехе (сколько детей у них было за всю жизнь). Девочки росли либо в детских домах, либо без матери, либо без отца из-за развода или смерти.

Оказалось, что девочки, чьи отцы ушли из семьи, завели первого ребёнка примерно на 9,2 месяца раньше, чем те, кто рос только с отцом или в полной семье, и на 7,4 месяца раньше, чем те, у кого отцы умерли. Учёные утверждают, что это можно частично объяснить гипотезой Флинна, которая предполагает, что отцы охраняют своих дочерей от мужчин.