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Как смерть или уход из семьи отца влияет на развитие девочек

Ест один эффект
Учёные выяснили, что девушки, чьи отцы ушли из семьи, родили детей примерно на 7,4 месяца раньше, чем те, у кого отцы умерли.
Как смерть или уход из семьи отца влияет на развитие девочек

Исследователи хотели узнать, почему и как стрессовые переживания в детстве влияют на половое созревание, поведение и репродуктивные функции. Учёные изучили большой набор данных о девочках, родившихся между 1936 и 1962 годами в Эстонии. Исследователи имели доступ к информации о скорости полового созревания девочек, о том, когда у них родился первый ребёнок, и об их общем репродуктивном успехе (сколько детей у них было за всю жизнь). Девочки росли либо в детских домах, либо без матери, либо без отца из-за развода или смерти.

Оказалось, что девочки, чьи отцы ушли из семьи, завели первого ребёнка примерно на 9,2 месяца раньше, чем те, кто рос только с отцом или в полной семье, и на 7,4 месяца раньше, чем те, у кого отцы умерли. Учёные утверждают, что это можно частично объяснить гипотезой Флинна, которая предполагает, что отцы охраняют своих дочерей от мужчин.

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