Как снизить риск болезней сердца за два месяца

Исследователи сравнили медицинские данные трёх групп людей, которые соблюдали различные диеты: DASH, классическое американское питание и диету, основанную на фруктах и овощах. Этим людям было от 22 до 75 лет. Всего насчитывалось 459 человек.

Исследование показало, что диеты DASH и фруктово-овощная способствуют снижению риска развития инсульта, гипертонии, инфаркта миокарда на 10,3% и 9,9% соответственно за 10 лет. Положительный эффект был более существенен у женщин и чернокожих.