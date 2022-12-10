Как снизить риск болезней сердца за два месяца

18:35, 10 декабря 2022
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Как снизить риск болезней сердца за два месяцаДело в питании
Исследование Медицинского центра BIDMC в Бостоне показало, что два месяца правильного питания способствуют снижению риска атеросклеротических заболеваний сердца и сосудов на 10% за 10 лет.
Фото: Unsplash
Исследователи сравнили медицинские данные трёх групп людей, которые соблюдали различные диеты: DASH, классическое американское питание и диету, основанную на фруктах и овощах. Этим людям было от 22 до 75 лет. Всего насчитывалось 459 человек.
Исследование показало, что диеты DASH и фруктово-овощная способствуют снижению риска развития инсульта, гипертонии, инфаркта миокарда на 10,3% и 9,9% соответственно за 10 лет. Положительный эффект был более существенен у женщин и чернокожих.