Как снизить сахар в крови без лекарств

Советы приводит «РИА Новости». По словам врача, в снижении сахара в крови помогает техника пения. Он позволяет снизить уровень кортизола, а это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (при том что кортизол только увеличивает сахар в крови. Мосли уверяет, что эффект может быть мгновенным.

Также можно принять горячий душ. Тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму. Ещё можно съесть тёмный шоколад, в котором содержится не менее 75% какао.

В целом же врач порекомендовал следить за весом, есть меньше соли и быть физически активными.

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