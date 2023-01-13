Как снизить вред от сидячей работы

Исследование физиологов Колумбийского университета показывает, что всего пять минут ходьбы каждые полчаса в периоды длительного сидения могут компенсировать некоторые из самых вредных последствий.

Если так поступать, могут значительно снизиться как уровень сахара в крови, так и кровяное давление. Кроме того, этот режим ходьбы оказал сильное влияние на то, как участники реагировали на обильные приёмы пищи, снизив всплески сахара в крови на 58%.

Исследователи также периодически измеряли у участников уровни настроения, усталости и когнитивных способностей во время тестирования. Все режимы ходьбы, за исключением ходьбы в течение одной минуты каждый час, приводили к значительному снижению утомляемости и улучшению настроения. Ни один из режимов ходьбы не повлиял на когнитивные функции.