Как снизить вред от сидячей работы

Как снизить вред от сидячей работыНужно ходить
Всё больше данных свидетельствует о том, что длительное сидение опасно для вашего здоровья, даже если вы регулярно занимаетесь спортом. Учёные нашли способ снизить вред от этого.
Фото: Unsplash
Исследование физиологов Колумбийского университета показывает, что всего пять минут ходьбы каждые полчаса в периоды длительного сидения могут компенсировать некоторые из самых вредных последствий.
Если так поступать, могут значительно снизиться как уровень сахара в крови, так и кровяное давление. Кроме того, этот режим ходьбы оказал сильное влияние на то, как участники реагировали на обильные приёмы пищи, снизив всплески сахара в крови на 58%.
Исследователи также периодически измеряли у участников уровни настроения, усталости и когнитивных способностей во время тестирования. Все режимы ходьбы, за исключением ходьбы в течение одной минуты каждый час, приводили к значительному снижению утомляемости и улучшению настроения. Ни один из режимов ходьбы не повлиял на когнитивные функции.