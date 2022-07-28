Как собаки узнают свои любимые игрушки

Предыдущие исследования показали, что собаки обычно полагаются на зрение или сочетание зрения и обоняния для определения местонахождения объектов. Некоторые собаки также могут определять объекты на основе словесных обозначений, таких собак авторы работы называют GWL. "Как и люди, собаки GWL не только распознают помеченные объекты или категории объектов как стимулы, с которыми они уже сталкивались, но и идентифицируют их среди других таких же знакомых объектов, основываясь на их словесных обозначениях", - пишут авторы. Авторы хотели выяснить, обладают ли собаки GWL повышенной способностью к различению и/или распознаванию объектов по сравнению с обычными собаками.

Чтобы выяснить это, они провели два отдельных эксперимента. Все собаки в первом эксперименте, независимо от того, были ли они собаками GWL или обычными, успешно находили игрушки-мишени как в светлое, так и в темное время суток, хотя в темноте им требовалось больше времени, чтобы найти игрушку. Большинство из них полагались на визуальные подсказки, несмотря на то, что собаки обладают прекрасным обонянием. Однако при поиске игрушки в темноте собаки принюхивались чаще и дольше. Во втором эксперименте собаки породы GWL также смогли выбрать названные игрушки по команде хозяина, при этом они также полагались на визуальные подсказки - как выглядит игрушка - и дополняли их обонянием, особенно в темных условиях.

По мнению авторов, это подтверждает, что когда собаки играют с игрушкой, они фиксируют ее особенности с помощью нескольких органов чувств, создавая "многоэтажный мысленный образ". Они предпочитают полагаться в основном на визуальные сигналы, но собаки могут использовать и другие сенсорные сигналы, в частности, запах, когда этого требуют условия.