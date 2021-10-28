Как социальные сети изменили поведение человека при общении

В книге «Коммуникация в социальных сетях: тенденции и теории» доцент факультета коммуникаций Пенсильванского университета Бу Чжун исследует, каким образом соцсети влияют на человека, некоторые сферы общества, общение. В результате он делает несколько интересных выводов.

Специалист отмечает, что «наш разум запрограммирован на общение». В то же время социальные сети - это тот же вид общения, но с помощью компьютера. А это позволяет открыть новые возможности для коммуникации. Важно также, что наш мозг способен адаптироваться к этой новой форме общения.

Когда большинство из нас знакомится с новым человеком, он пытается узнать о нём больше, чтобы решить, стоит ли дружить с ним. Для этого есть три способа: непосредственное взаимодействие с другим человеком, расспрашивание о нём других и наблюдение за другим человеком во время его общения с окружающими. При этом исследования показывают, что после появления соцсетей возник четвёртый способ. Это изучение информации о человеке в социальных сетях.