Как сохранить еду и воду, если отключат электричество

Учёный советует следить за тем, чтобы морозильник был упакован настолько плотно, насколько это возможно. Более заполненная камера будет оставаться замороженной дольше. Если такой морозильник не трогать, замороженные продукты будут оставаться пригодными в течение 48 часов. Можно заморозить сыр и колбасу для сэндвичей, а также хлеб, чтобы была возможность приготовить быстрое блюдо.

Учёный также напомнил, что консервы, арахисовое масло, крекеры и энергетические батончики — отличные примеры продуктов длительного хранения, которые нужно иметь под рукой на случай отключения электроэнергии. Также следует убедиться, что у вас под рукой есть консервный нож.

Кроме того, следует помнить, что у бутылок с водой есть срок годности. При подготовке к апокалипсису можно запастись таблетками для очистки воды. Следует сохранить и антибактериальные чистящие средства.