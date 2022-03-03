Как солнечные бури могут навредить человечеству

Как солнечные бури могут навредить человечествуОбъясняет эксперт
Спустя несколько суток после запуска 4 февраля 2022 года компанией SpaceX 49 спутников большинство из них сгорели в атмосфере. Объясняется это геомагнитной бурей, которую вызвало Солнце. Подобные бури возникают, когда на Землю оказывает влияние космическая погода. В результате из-за взаимодействия нашей планеты с заряженными частицами Солнца (солнечным ветром) могут быть уничтожены спутники и вообще всё, что находится на земной орбите.
Пиюш Мехта, доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Университета Западной Вирджинии (США), подчёркивает, что Солнце всё время выбрасывает в космическое пространство некоторое количество заряженных частиц. Всё это и называется солнечным ветром. Геомагнитная же буря образуется, если Земля оказывается под воздействием очень сильных выбросов таких частиц.
Чаще всего геомагнитные бури бывают вызваны двумя причинами. Выбросами плазмы с поверхности Солнца и солнечным ветром, который выходит через корональные дыры (пятна в атмосфере Солнца). При этом чем выше скорость выбросов, тем сильнее оказывается буря.
Самая сильная геомагнитная буря произошла в 1859 году. Тогда наблюдались скачки напряжения на телеграфных линиях. Сегодня подобная буря нанесла бы Земле ущерб в размере примерно два триллиона долларов.
Геомагнитные бури могут навредить спутникам, находящимся на земной орбите, разными способами. Например, из-за них спутники могут попросту сгореть в слоях атмосферы планеты.
Помимо этого, из-за большого количества высокоэнергетических электронов в магнитосфере во время сильных бурь могут выйти из строя электронные компоненты космического корабля.
Радиация или заряженные частицы в магнитосфере также могут повлиять на сигнал, передаваемый электронными устройствами. Из-за этого могут возникнуть ошибки в любой из частей электронной системы спутника.
Кроме того, бури способны нарушить связь спутников с Землёй при помощи радиоволн. Многие из коммуникационных технологий (к примеру, GPS) создаются на основе радиоволн. Атмосфера немного искажает эти волны, поэтому специалисты при построении систем связи это искажение учитывают. При геомагнитных бурях может произойти смещение сигнала даже на несколько метров. Это создаст проблемы для специалистов таких сфер, как авиация, транспорт, судоходство, военное дело и др., которые в работе пользуются GPS.