Как солнечные бури могут навредить человечеству

Спустя несколько суток после запуска 4 февраля 2022 года компанией SpaceX 49 спутников большинство из них сгорели в атмосфере. Объясняется это геомагнитной бурей, которую вызвало Солнце. Подобные бури возникают, когда на Землю оказывает влияние космическая погода. В результате из-за взаимодействия нашей планеты с заряженными частицами Солнца (солнечным ветром) могут быть уничтожены спутники и вообще всё, что находится на земной орбите.

Пиюш Мехта, доцент кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Университета Западной Вирджинии (США), подчёркивает, что Солнце всё время выбрасывает в космическое пространство некоторое количество заряженных частиц. Всё это и называется солнечным ветром. Геомагнитная же буря образуется, если Земля оказывается под воздействием очень сильных выбросов таких частиц.

Чаще всего геомагнитные бури бывают вызваны двумя причинами. Выбросами плазмы с поверхности Солнца и солнечным ветром, который выходит через корональные дыры (пятна в атмосфере Солнца). При этом чем выше скорость выбросов, тем сильнее оказывается буря.

Самая сильная геомагнитная буря произошла в 1859 году. Тогда наблюдались скачки напряжения на телеграфных линиях. Сегодня подобная буря нанесла бы Земле ущерб в размере примерно два триллиона долларов.