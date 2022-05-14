Как сон помогает обрабатывать эмоции

Фаза быстрого сна, или REM-фаза, характеризуется большим количеством снов. Во время этой фазы реактивируются различные эмоции, но как и почему — было неясно. Исследовательская группа дала представление о том, как мозг помогает усиливать положительные эмоции и ослаблять отрицательные или травматические эмоции во время фазы быстрого сна.

Сначала исследователи приучили мышей распознавать слуховые стимулы, связанные с безопасностью, и другие, связанные с опасностью. Затем они регистрировали активность нейронов в мозге мышей во время циклов сна-бодрствования. Нужно знать, что нейроны состоят из клеточного тела (сомы), которое интегрирует информацию, поступающую от дендритов, и посылает сигналы другим нейронам через аксоны. Результаты исследования показали, что клеточные сомы «молчат», пока дендриты активны. Это разъединение важно, потому что сильная активность дендритов позволяет кодировать как эмоции опасности, так и эмоции безопасности. Мозг позволяет различать безопасность и опасность в дендритах, но блокирует чрезмерную реакцию на эмоции.

По словам исследователей, сосуществование обоих механизмов полезно для стабильности и выживания организмов.