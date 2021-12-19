Как сострадание к самому себе влияет на здоровье

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Как сострадание к самому себе влияет на здоровьеНет ничего плохого в том, чтобы иногда пожалеть себя
Учёные из Питтсбургского университета США заявили, что человеку важно испытывать сострадание к самому себе. Это полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы человека.
Исследователи пояснили, что уже давно изучено то, как стресс и другие негативные факторы влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Но не было исследовано воздействие на сердце позитивных факторов, в том числе самосострадания.
В новом исследовании участвовали 200 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. Они рассказали, как заботятся о своем психологическом и физическом здоровье. Затем учёные провели диагностическое ультразвуковое исследование сонной артерии.
Оказалось, что у тех женщин, которые больше сострадали самим себе, были более тонкие стенки артерии, кроме того, у них образовывалось меньше атеросклеротических бляшек.
Источник: Известия