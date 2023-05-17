Как создать финансовую подушку безопасности на «черный день»

Гамаюнов подчеркивает важность ответственного финансового поведения, когда речь идет о создании резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Эти деньги не следует тратить на необдуманные покупки или рискованные инвестиции. Идеальный срок для создания резерва, по мнению Гамаюнова, составляет шесть месяцев. Это дает возможность адаптироваться в случае кризиса, когда мотивация и силы на первых порах могут пострадать.

Чтобы начать экономить, Гамаюнов советует проанализировать свои обычные расходы и определить, где можно сократить ненужные траты. Разница между вашими обычными расходами и сокращенными тратами представляет собой сумму, которую можно откладывать каждый месяц на финансовую подушку безопасности. Умножьте эту цифру на шесть, чтобы определить целевую сумму для вашего аварийного резерва.

Андриевская рекомендует откладывать 10-20% от каждого дохода и переводить их на сберегательный счет в банке. Благодаря использованию сберегательного счета ваши деньги остаются легкодоступными, однако дисциплина, позволяющая не трогать резерв, имеет решающее значение.

Кроме того, Андриевская советует диверсифицировать сбережения, открывая наряду с рублевым счетом долларовый депозит.