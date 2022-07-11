Как спали динозавры: отвечают учёные

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Как спали динозавры: отвечают учёныеНа самом деле об этом пока известно мало
Динозавры действительно спали. Но на сегодняшний день эксперты знают об особенностях сна только одного их вида - теропода Мэй Лонга.
Учёным удалось узнать о привычках сна динозавра - родственника птиц. Это теропод Мэй Лонг. Произошло это благодаря одной находке.
На изображении ниже - два скелета этих динозавров. Считается, что возраст окаменелости - 125 миллионов лет. Если судить по положению животных, то можно предположить, что они умерли во сне во время извержения вулкана.
При этом скелеты находятся в том же положении для сна, какое принимают современные птицы. То есть голова у них находится между лапой (крылом) и туловищем. Спят птицы так для того, чтобы сохранять тепло, что необходимо теплокровным животным.