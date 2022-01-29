Как спасти Землю от скорого столкновения с астероидом

Препринт научной статьи опубликовали в репозитории Arxiv.org. Её авторы считают, что человечество уже перешло порог развития, необходимый для того, чтобы избежать судьбы динозавров. Утверждается, что людям хватит и полугода, чтобы побороть угрозу столкновения.

Учёные сообщили, что есть несколько способов отклонить летящий на Землю астероид. Эффективнее всего — использовать небольшие атомные бомбы, установленные в проникающие ударные устройства. Они должны будут разделить целый астероид. Взрывы не уничтожат его полностью, но изменят скорость и направление полёта. Можно будет увести его с траектории столкновения. Чтобы изменить скорость тела диаметром десять километров и плотностью 2,6 грамма на кубический сантиметр на один метр в секунду, нужна мощность в пять мегатонн.