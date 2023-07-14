Как США уничтожили последнее химоружие времен холодной войны

Как США уничтожили последнее химоружие времен холодной войныБыло два способа
После более чем трех десятилетий США уничтожили все свои запасы химического оружия, которые в свое время составляли 30 тыс тонн смертоносных химических веществ. Эти запасы были накоплены во время холодной войны в качестве средства сдерживания, но представляли еще и значительную опасность для граждан страны из-за своего опасного характера.
Источник: Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Процесс уничтожения начался в 1990 году и завершился 7 июля 2023 года уничтожением последней ракеты, начиненной зарином и другими отравляющими веществами, на армейском складе Блю Грасс в штате Кентукки.
Первоначальный метод высокотемпературного сжигания вызвал обеспокоенность общественности, что привело к принятию двух альтернативных методов. Первый из них предусматривал обезвреживание боеприпасов, при котором роботы-разработчики разбирают их и высыпают химические вещества. Затем эти вещества смешивались с горячей водой и гидроксидом натрия для их нейтрализации.
Второй метод, известный как статическая детонация, применялся в тех случаях, когда отравляющее вещество застывало внутри боеприпаса. Боеприпас подавался в высокотемпературную камеру, в которой детонировало взрывчатое вещество, освобождая его для уничтожения.
После успешного уничтожения запасов химического оружия в США усилия направлены на ликвидацию завода по утилизации зараженных боеприпасов в штате Кентукки.