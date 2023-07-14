Как США уничтожили последнее химоружие времен холодной войны

Процесс уничтожения начался в 1990 году и завершился 7 июля 2023 года уничтожением последней ракеты, начиненной зарином и другими отравляющими веществами, на армейском складе Блю Грасс в штате Кентукки.

Первоначальный метод высокотемпературного сжигания вызвал обеспокоенность общественности, что привело к принятию двух альтернативных методов. Первый из них предусматривал обезвреживание боеприпасов, при котором роботы-разработчики разбирают их и высыпают химические вещества. Затем эти вещества смешивались с горячей водой и гидроксидом натрия для их нейтрализации.

Второй метод, известный как статическая детонация, применялся в тех случаях, когда отравляющее вещество застывало внутри боеприпаса. Боеприпас подавался в высокотемпературную камеру, в которой детонировало взрывчатое вещество, освобождая его для уничтожения.

После успешного уничтожения запасов химического оружия в США усилия направлены на ликвидацию завода по утилизации зараженных боеприпасов в штате Кентукки.