Как стать аниме-девочкой? Sony выпустила трекеры для захвата движений и их переноса в виртуальную реальность

Как стать аниме-девочкой? Sony выпустила трекеры для захвата движений и их переноса в виртуальную реальностьИх обещают выпустить в начале 2023 года
Sony представила набор трекеров, которые крепятся на тело и позволяют управлять виртуальным аватаром.
Фото: Sony
В набор Mocopi входят шесть небольших датчиков, каждый весит около 8 грамм. Трекеры крепятся на голове, руках и ногах, а также в районе таза. Устройства отслеживают движения пользователя и переносят их на виртуальный аватар. После этого анимации можно сохранить и перенести их в VRChat или на движок Unity.
Sony продвигает Mocopi как продукт для поклонников метавселенной, а также для создания собственных аватаров. На YouTube, Twitch и других видеостриминговых сервисах уже сейчас популярны витуберы – блогеры и стримеры, использующие виртуальные аватары. Некоторые из создателей подобного контента считают, что Mocopi снизит порог вхождения в эту сферу для обычных пользователей.
Mocopi обещают выпустить в январе 2023 года. Набор трекеров будет стоить около 360 долларов (21,9 тысячи рублей по текущему курсу).