Как стать аниме-девочкой? Sony выпустила трекеры для захвата движений и их переноса в виртуальную реальность

В набор Mocopi входят шесть небольших датчиков, каждый весит около 8 грамм. Трекеры крепятся на голове, руках и ногах, а также в районе таза. Устройства отслеживают движения пользователя и переносят их на виртуальный аватар. После этого анимации можно сохранить и перенести их в VRChat или на движок Unity.

Sony продвигает Mocopi как продукт для поклонников метавселенной, а также для создания собственных аватаров. На YouTube, Twitch и других видеостриминговых сервисах уже сейчас популярны витуберы – блогеры и стримеры, использующие виртуальные аватары. Некоторые из создателей подобного контента считают, что Mocopi снизит порог вхождения в эту сферу для обычных пользователей.

Mocopi обещают выпустить в январе 2023 года. Набор трекеров будет стоить около 360 долларов (21,9 тысячи рублей по текущему курсу).