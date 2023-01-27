Как стать умнее. 6 научно обоснованных способов

1. Играйте в видеоигры.

В исследовании 2015 года, сравнивающем игру для тренировки мозга Lumosity с игрой Portal 2, авторы обнаружили, что во втором случае улучшалось пространственное мышление. Другие научные работы тоже подтверждали пользу игр.

2. Не бойтесь вздремнуть.

Если вы не высыпаетесь ночью, нет ничего плохого в том, чтобы вздремнуть днём. Даже наоборот, согласно одному эксперименту, дневной сон помогает решать задачи.

3. Будьте более открытыми новому опыту.

Например, возьмите на себя обязательство посещать разные рестораны каждый раз, когда вы едите вне дома, или посещайте разные места во время отпуска. Подумайте о том, чтобы попробовать себя в новых формах творчества.

4. Регулярно занимайтесь спортом.

Физическая активность важна для нормального функционирования организма.

5. Ешьте рыбу.

Для мозга очень важна докозагексаеновая кислота. Организм не может синтезировать достаточное количество этой кислоты, поэтому она должна поступать с пищей. К счастью, её много в морепродуктах и ​​жирной рыбе.

6. Высыпайтесь.

Учёные говорят, что сон может творить чудеса и улучшать процесс обучения.