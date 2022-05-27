Как статуя Давида может научить мужчин быть привлекательнее? Учёные рассказали

Считается, что поза контрапост возвышает произведение искусства и придаёт ему человеческие черты. Исследователи пытались выяснить, как она на самом деле влияет на человеческое восприятие. Оказалось, что она воспринимается женщинами как более привлекательная из-за того, каким выглядит соотношение талии и бедер, что является показателем репродуктивной ценности.

В новом исследовании участники рассматривали 3D-модели статуй. Результаты показали, что в то время как 2D-исследования не выявили доказательств того, что поза контрапост влияет на воспринимаемую привлекательность, 3D-работа оказалась полезна.

Если для женщин поза контрапост являлась привлекательной, то мужчины наоборот считали более мужественными и привлекательными более прямые позы.