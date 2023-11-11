Как стирка одежды может объяснить полоски у зебры

Как стирка одежды может объяснить полоски у зебрыДа, это взаимосвязано
Ученые из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили удивительную связь между процессом стирки белья и яркими узорами, украшающими тропических рыб, зебр и других животных. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что один и тот же механизм, удаляющий грязь с одежды, может способствовать формированию сложных узоров в природе.
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Исследование опирается на теорию 1952 г., согласно которой в процессе развития тканей химические агенты подвергаются диффузии, подобной процессу добавления молока в кофе. Однако четкость узоров, таких как шестиугольный узор самшита, озадачила исследователей.
Вдохновившись процессом стирки белья, когда диффузиофорез способствует удалению грязи, команда исследовала, играет ли этот механизм роль в формировании биологических узоров. Моделирование показало, что диффузиофорез, заставляющий молекулы резко перемещаться в ответ на изменения, способствует точности этих узоров.
Полученные результаты выходят за рамки эстетики и могут оказать влияние на такие области, как машиностроение и материаловедение. Исследование позволяет предположить, что диффузиофорез, недооцененный при формировании узоров, может играть более значительную роль в биологических процессах, позволяя понять, как формируются также эмбрионы и опухоли.
Более подробно с результатами исследования вы можете ознакомиться в источнике или по ссылке.