Как стирка одежды может объяснить полоски у зебры

Исследование опирается на теорию 1952 г., согласно которой в процессе развития тканей химические агенты подвергаются диффузии, подобной процессу добавления молока в кофе. Однако четкость узоров, таких как шестиугольный узор самшита, озадачила исследователей.

Вдохновившись процессом стирки белья, когда диффузиофорез способствует удалению грязи, команда исследовала, играет ли этот механизм роль в формировании биологических узоров. Моделирование показало, что диффузиофорез, заставляющий молекулы резко перемещаться в ответ на изменения, способствует точности этих узоров.

Полученные результаты выходят за рамки эстетики и могут оказать влияние на такие области, как машиностроение и материаловедение. Исследование позволяет предположить, что диффузиофорез, недооцененный при формировании узоров, может играть более значительную роль в биологических процессах, позволяя понять, как формируются также эмбрионы и опухоли.

Более подробно с результатами исследования вы можете ознакомиться в источнике или по ссылке.