Как страх и отвращение влияют на желудок

Учёные провели эксперименты и увидели, что негативные эмоции понижают рН желудочного сока, таким образом его кислотность увеличивается. Во время опытов исследователи попросили участников проглотить небольшую «таблетку», которая на самом деле была датчиком, измеряющим давление, температуру и кислотность в желудочно-кишечном тракте. Эти данные устройство передавало на ПК.

Во время эксперимента людям показывали короткие ролики, которые вызывали у них разные эмоции: от счастья и грусти до отвращения и страха. В случае двух последних реакций усиливалась активность мускулатуры желудочно-кишечного тракта, повышались частота пульса и дыхания, усиливалось выделение желудочного сока.