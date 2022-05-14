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Как стрекозы восстанавливают равновесие, если уронить их вниз головой

Учёные много раз бросали насекомых и поняли
Трое исследователей открыли способ, с помощью которого стрекозы быстро восстанавливают равновесие из перевёрнутого положения тела. В своей статье учёные описали эксперименты, которые они проводили с насекомыми.
Как стрекозы восстанавливают равновесие, если уронить их вниз головой

Стрекозы известны своей ловкостью в полёте, и именно эта особенность заставила исследователей провести эксперименты. Они собрали образцы, а затем переворачивали их и бросали. Они обнаружили, что все насекомые выправились очень быстро — так быстро, что исследователи даже не смогли проследить за действием. После этого учёные нарисовали маленькие белые точки на крыльях и телах стрекоз и засняли их падение с помощью высокоскоростной камеры.

Как стрекозы восстанавливают равновесие, если уронить их вниз головой

Стало ясно, что стрекоза восстанавливается после падения «вверх ногами» примерно через 200 мс. Исследователи использовали видео для создания компьютерной 3D-модели насекомых. Учёные смогли точно увидеть, что делали стрекозы во время падения: они раскачивали свои левое и правое крылья под немного разными углами, заставляя свои тела вращаться, пока снова не оказывались в правильной позиции.

Учёные также узнали, как стрекозы понимают, в каком положении они находятся. Исследователи закрыли насекомым глаза и снова начали их сбрасывать. Ни одна из стрекоз не смогла вовремя перевернуться. То есть насекомые полагаются на зрение в своих манёврах.

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