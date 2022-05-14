Как стрекозы восстанавливают равновесие, если уронить их вниз головой

Как стрекозы восстанавливают равновесие, если уронить их вниз головойУчёные много раз бросали насекомых и поняли
Стрекозы известны своей ловкостью в полёте, и именно эта особенность заставила исследователей провести эксперименты. Они собрали образцы, а затем переворачивали их и бросали. Они обнаружили, что все насекомые выправились очень быстро — так быстро, что исследователи даже не смогли проследить за действием. После этого учёные нарисовали маленькие белые точки на крыльях и телах стрекоз и засняли их падение с помощью высокоскоростной камеры.
Стало ясно, что стрекоза восстанавливается после падения «вверх ногами» примерно через 200 мс. Исследователи использовали видео для создания компьютерной 3D-модели насекомых. Учёные смогли точно увидеть, что делали стрекозы во время падения: они раскачивали свои левое и правое крылья под немного разными углами, заставляя свои тела вращаться, пока снова не оказывались в правильной позиции.
Учёные также узнали, как стрекозы понимают, в каком положении они находятся. Исследователи закрыли насекомым глаза и снова начали их сбрасывать. Ни одна из стрекоз не смогла вовремя перевернуться. То есть насекомые полагаются на зрение в своих манёврах.