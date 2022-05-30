Как строгое воспитание вредит психике детей: результаты нового исследования

Жёсткие методы воспитания являются одним факторов риска психических проблем у ребёнка. К таким методам относятся крики и шлепки. Теория принуждения Паттерсона рассматривает поведенческие проблемы и неадекватное воспитание как вещи с двусторонней связью, где одно усиливает другое.

Учёные собрали данные о детях в возрасте до 7 лет. Исследование поддержало теорию принуждения Паттерсона. Жёсткие методы воспитания были связаны с гиперактивностью в возрасте 5 лет и эмоциональными проблемами в возрасте 7 лет. Проблемы с поведением у детей в возрасте 3 лет были связаны с жёстким воспитанием в возрасте 5 лет, а гиперактивность и эмоциональные проблемы в возрасте 5 лет были связаны с жёстким воспитанием в возрасте 7 лет.

«Результаты не только подчёркивают, что методы воспитания, такие как шлепки или крик, могут иметь пагубные последствия для психического здоровья детей, но также и то, что дети с поведенческими проблемами могут создавать дополнительную нагрузку на материнское родительское поведение», — отметили учёные.